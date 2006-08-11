Дойдет ли до суда дело о похищении сотрудников «Нашего радио»

Независимый медиа-профсоюз Украины приветствует быстрое раскрытие милицией дела о похищении сотрудников «Нашего радио» и призывает правоохранителей довести дело до суда.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе НМПУ, медиа-профсоюз предостерегает от того, чтобы это дело не было «спущено на тормозах».

Как отметил председатель НМПУ Сергей ГУЗЬ, инцидента с сотрудниками «Нашего радио» можно было бы избежать, если бы работники ГАИ должным образом выполняли свои обязанности и не уехали с места события, не выяснив всех обстоятельств.

Медиа-профсоюз напоминает, что пока что остаются не расследованными, или не переданными в суд такие резонансные дела, как нападение на редактор еженедельника «Столичное новости» Владимира КАЦМАНА и нападение на съемочную группу телеканала СТБ народным депутатом Олегом КАЛАШНИКОВЫМ.

Как сообщал УНИАН, 11 августа министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО сообщил, что правоохранители задержали руководителя частной охранной структуры торгового дома «Запорожсталь», который вместе со своими коллегами 8 августа похитил сотрудников радиостанции «Наше радио» требуя, чтобы те вернули какой-то кейс.

Этому событию предшествовало то, что автомобиль радиокомпании совершил ДТП с внедорожником, принадлежащим торговому дому «Запорожсталь». Водители не смогли договориться на месте происшествия и поэтому решили вызвать сотрудников ГАИ. Пока они ожидали прибытия инспектора, из салона внедорожника исчез какой-то дипломат, и в его похищении были обвинены сотрудники «Нашего радио».

В то же время, по словам Ю.ЛУЦЕНКО, камеры внешнего наблюдения, установленные на банке «Надра», возле которого и произошел инцидент, зафиксировали, как потом выяснилось, что кейс похитил человек, проходивший рядом с автомобилем.

В результате «выяснения отношений» сотрудники ТД «Запорожсталь» вызвали охрану, которая прибыла в количестве 7 человек. После этого, как отметил министр, эти люди силой усадили представителей радиостанции в свой автомобиль и вывезли их за город, где, применяя силу, требовали вернуть кейс. При этом охранники осуществили выстрелы из устройства для отстрела резиновых пуль над головой одного из похищенных.

По словам Ю.ЛУЦЕНКО, руководитель группы охранников задержан, ему выдвинуто обвинение.