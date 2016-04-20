Олифер: Накануне Пасхи Украина ожидает освобождения 25 заложников

Об этом сообщила на своей странице в Facebook пресс-секретарь Кучмы Дарка Олифер.

"Пока продолжаются обстрелы, невозможен прогресс в решении политических вопросов. Выборы на Донбассе могут пройти после прекращения огня, вывода иностранных воинских подразделений, восстановления контроля за украинско-российской границей, с участием украинских партий и украинских СМИ", - написала Олифер.

"Освобождение незаконно удерживаемых лиц стало главной темой сегодняшней встречи в Минске. Накануне Пасхи Украина ожидает освобождения 25 заложников , которые находятся на неподконтрольной Украине части Донбасса. Мы с нетерпением ожидаем, что люди наконец смогут вернутся к своим семьям", - говорится в сообщении представительницы Кучмы.

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"Мы также можем констатировать определенный прогресс в деле освобождения нашей летчицы Надежды Савченко и ожидаем ее возвращения в Украину", - отметила Олифер.

"В преддверии празднования 9 мая мы предупреждаем представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей: проведение т.н. парада военной техники в Донецке будет прямым и грубым нарушением Минских соглашений. В соответствии с договоренностями все вооружение должно быть отведено с линии соприкосновения в места постоянной дислокации, и этот отвод должен быть подтвержден сотрудниками СММ ОБСЕ", - подчеркнула Олифер.