Тимошенко обеспокоена психическим состоянием Черновола

Пресс-служба Блока Юлии Тимошенко уполномочена заявить, что БЮТ подаст судебный иск к представителю Партии регионов Тарасу ЧОРНОВИЛУ в связи с его абсурдными и лживыми заявлениями в отношении Юлии ТИМОШЕНКО.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе БЮТ, отметив, что это уже не первое выступление Т.ЧОРНОВИЛА в СМИ, где он позволяет себе откровенные оскорбления в адрес Ю.ТИМОШЕНКО.

Пресс-служба отмечает, что “неадекватность и нелепость заявлений Т.ЧОРНОВИЛА очевидная для любого трезвомыслящего человека и свидетельствует о политической культуре Партии регионов. Систематичность, с которой Т.ЧОРНОВИЛ выдает очередные порции грязных выдумок, вызывает обеспокоенность относительно его психического состояния”.

В связи с этим, пресс-служба БЮТ требует от Партии регионов “силой направить Т.ЧОРНОВИЛА на психиатрическое обследование и проверить природу его галлюцинаций, нездоровых фантазий и бреда”.

По убеждению пресс-службы БЮТ, “навязчивое желание Т.ЧОРНОВИЛА облить грязью лидеров оппозиции вызвано намерением свести всех политиков до уровня его партийных боссов, поскольку Партии регионов трудно осознать, что в украинской политике есть люди, которые не крадут предприятия, не обманывают избирателей, не употребляют наркотики и никогда не снимали с прохожих шапки”.

Пресс-служба БЮТ просит граждан Украины “в дальнейшем к любым заявлениям Т.ЧОРНОВИЛА относиться с сочувствием”.

* * * Народный депутат Украины, член фракции Партии регионов Т.ЧОРНОВИЛ в интервью "Комсомольской правде в Украине" (от 11 августа 2006 года) заявил, что сам видел как Ю.ТИМОШЕНКО принимает наркотики.