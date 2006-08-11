Янукович увидел, чем Крым хуже Канар

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ считает, что Крым менее конкурентоспособен, нежели заграничные курорты, в том числе, из-за большого количества мусора на территории автономии.

Об этом он заявил сегодня в Симферополе.

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, глава правительства выразил неудовольствие по поводу большой загрязненности столицы Крыма - Симферополя. "Я ехал из аэропорта, на дороге мусор, подпалена обочина, я попрошу БАБЕНКО (мэр Симферополя -УНИАН), чтобы этого не было здесь", - заявил В.ЯНУКОВИЧ. По словам главы Кабмина, чтобы избавиться от мусора не нужно значительных материальных затрат, а лишь "нужна привычка". "Я понимаю, курортный сезон, отдыхающие, но мы должны быть конкурентоспособны, здесь (в Крыму - УНИАН) должен быть порядок", - заявил В.ЯНУКОВИЧ. В этой связи глава правительства Украины поручил крымской власти разобраться в данном вопросе.