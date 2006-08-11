В Украину ввезли уникальную породу служебных собак

В Украине появилась новая порода служебных собак – бельгийская овчарка. Об этом УНИАН сообщил командир кинологического подразделения МВД Украины в Косово Игорь РОМАНОВ.

«Эта бельгийская овчарка выведена в Бельгии специально для работы по полицейской линии», - сказал И.РОМАНОВ.

По его словам, эта собака специально предназначена для поиска наркотиков, взрывчатых веществ, оружия, а также для использования в качестве патрульной собаки. «Уникальность этой собаки в том, что если ее научить работать в одном из этих направлений, она фанатически будет на сто процентов выполнять свои обязанности», - подчеркнул И.РОМАНОВ. По его словам, собака этой породы не дает ни одного шанса преступникам. Он также сообщил, что эта порода очень энергичная, которая по времени работы и эффективности работы превосходит даже немецкую овчарку. «Эти собаки практически никогда не ошибаются», - подчеркнул он.

По его словам, эта собака очень дорогостоящая, и таких собак в Украине уже четыре.

В то же время И.РОМАНОВ подчеркнул, что эту собаку нельзя держать дома. «Простым гражданам заводить такую собаку не рекомендуется, поскольку эта порода создана только для работы – в домашних условиях собака будет мучиться», - сообщил И.РОМАНОВ.