Где сейчас Ющенко? Версии Януковича и Геращенко отличаются

Пресс-служба Президента Украины уточняет, что Виктор ЮЩЕНКО находится в Крыму.

Как сообщалось, премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявил о том, что Президент Украины в данное время находится за границей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ сообщил сегодня на пресс-конференции в Симферополе, отвечая на вопрос, намерен ли премьер-министр встретиться с Президентом перед своей поездкой в Россию.

В частности, В.ЯНУКОВИЧ заявил, что В.ЮЩЕНКО сейчас нет в Украине, но он общается с Президентом по телефону.

В.ЯНУКОВИЧ также сообщил, что намерен встретиться с главой государства после своей поездки в Россию (15-16 августа - УНИАН) и обсудить итоги встреч.

На уточняющий вопрос, где же Президент, В.ЯНУКОВИЧ ответил: «Это не секрет, он поехал отдохнуть, подлечиться».

Пресс-секретарь Президента Ирина ГЕРАЩЕНКО на просьбу уточнить местопребывание В.ЮЩЕНКО напомнила, что пресс-служба сообщала о плановых медицинских консультациях, которые проходит в эти дни Президент.

“Эти консультации продолжались несколько дней”, - заметила И.ГЕРАЩЕНКО, вместе с тем подчеркнув, что вопрос о том, в какой именно клинике и какой стране Президент консультируется, “касается личной жизни”, поэтому допустимо оставлять это вне формата официальных информационных сообщений.

Вместе с тем, И.ГЕРАЩЕНКО сообщила, что с четверга В.ЮЩЕНКО находится в Крыму, ежедневно проводит встречи и консультации с членами правительства, политиками. В частности, по ее словам, вчера он общался по телефону с министром иностранных дел Борисом ТАРАСЮКОМ, министром внутренних дел Юрием ЛУЦЕНКО.

В ближайшие дни, сообщила И.ГЕРАЩЕНКО, Президент будет продолжать рабочие встречи и консультации.