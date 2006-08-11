Герман стала советником премьера

Народный депутат Украины, член Партии регионов Анна ГЕРМАН назначена советником премьер-министра Украины Виктора ЯНУКОВИЧА на общественных началах.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Кабинета Министров Украины.

При этом, отмечает пресс-служба, А.ГЕРМАН остается в составе депутатского корпуса, где, как известно, она работает первым заместителем председателя комитета по вопросам свободы слова.

Как сообщал УНИАН, с мая по декабрь 2004 года А.ГЕРМАН была пресс-секретарем премьер-министра В.ЯНУКОВИЧА и руководителем пресс-службы КМУ. Потом - пресс-секретарь председателя Партии регионов В.ЯНУКОВИЧА.

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