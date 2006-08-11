В каком случае Луценко уйдет в отставку

Сегодня на пресс-конференции, отвечая на вопрос, что он будет делать, если будет получать команды "фас или стоп" от премьера Виктора Януковича, министр внутренних дел Юрий Луценко сказал: "Последует мой отказ их (команды) выполнять".

Также Юрий Луценко заявил, что подаст в отставку только в случае, если на него будет оказываться давление.

Как отметил Ю.ЛУЦЕНКО, «если мне не будут давать возможности делать то, что мне положено по закону, ставить незаконные задачи, саботировать, ставить палки в колеса», при таких условиях «при любом правительстве я подам в отставку».

В то же время на уточняющий вопрос журналистов, как он будет действовать, если ему таки будут поступать приказы вопреки законам, Ю.ЛУЦЕНКО ответил: «Во-первых, я не буду их выполнять, во-вторых, если это будет непреодолимым требованием, я подам в отставку».