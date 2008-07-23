Мороз активизировался: его люди дразнят Тимошенко возле Кабмина
10:31, 23 июля 2008Политика
1201 0
СПУ протестует на Грушевского
Сторонники СПУ пикетируют Кабинет министров Украины с требованием обеспечения социальных прав гражданам
Как передает корреспондент УНИАН, участники акции держат плакаты с надписями: «Социалисты были правы: власть гражданам, а не олигархам!», «Плохому премьеру коса мешает», «Принцип социалистов: работающий человек не должен быть бедным», «Вернули Юлю – получили дулю».
По оценке правоохранительных органов, в акции протеста принимают участие около 1,5 тысяч человек.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter