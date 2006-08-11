Ахметов тоже напоил Луценко чаем

На пресс-конференции министр внутренних дел заявил, что 3 августа он встречался с Виктором Януковичем, когда тот еще был кандидатом в премьеры. Приглашение на эту встречу Луценко получил от Ахметова. Министру такая форма приглашения показалась "странной". Луценко также отметил, что и в этот раз пил чай с Ахметовым (как известно, в свое время Луценко приглашал Ахметова попить чаю и ответить на некоторые вопросы относительно криминогенной ситуации в Донецкой области).