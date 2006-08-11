Янукович назвал приоритетный вопрос для своего правительства

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что газовый вопрос является одним из наиболее серьезных и приоритетных вопросов для его правительства. Об этом он заявил сегодня в Симферополе на встрече с хозяйственным активом Автономной Республики Крым.

Как передает корреспондент УНИАН, премьер-министр заявил, что газовый вопрос является одним из наиболее серьезных и приоритетных вопросов для его правительства. По словам В.ЯНУКОВИЧА, для того, чтобы газовый вопрос был решен, Украине необходимо поддерживать связи с Российской Федерацией, которая является одним из поставщиков газа в Украину. Он напомнил, что намерен поехать 15 августа в Сочи на совещание с российским руководством, на котором будет обсуждаться газовый вопрос.

Также он уверил, что до середины октября в подземные газохранилища Украины будет закачано 24 млрд. кубометров газа.

Как сообщал УНИАН, с начала июня представители российского «Газпрома» неоднократно заявляли, что не исключают перебоев в поставках газа в Украину, и на экспорт будущей зимы, поскольку НАК «Нафтогаз Украины» закачивает недостаточные объемы газа в подземные хранилища. В частности, 13 июля заместитель председателя правления концерна «Газпром» Александр МЕДВЕДЕВ заявлял, что, по его данным, на 15 июня в хранилища в Украине было закачано только 3,6 млрд. кубометров газа, «тогда как там к началу октября должно быть как минимум 16 млрд.».

В то же время, по состоянию на 24 июля в украинские подземные хранилища газа было закачано 8,8 млрд. кубометров газа. Как сообщал заместитель министра топлива и энергетики Украины Юрий ПРОДАН, на тот момент объемы активного газа в хранилищах составляли 13,5 млрд. куб. м, а до 1 августа этот показатель планируется довести до 17 млрд. куб. м, до 15 октября - 24 млрд. куб. м.