ЕС подает четкие сигналы о нарушении нашей страной Соглашения об ассоциации - торгпред Украины

Об этом на своей странице в Facebook сообщила торговый представитель Украины Наталья Микольская по итогам работы Комитета ассоциации Украина-ЕС в торговом складе.

"Было много позитива, но и четкие сигналы негатива относительно невыполнения/нарушения Украной (именно Украиной, а не правительством) своих обязательств по Соглашению об ассоциации", - отмечается в ее сообщении.

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Она подчеркнула, что одно среди них - мораторий на экспорт леса-кругляка.

Напомним, 28 марта Кабинет министров Украины внес в парламент законопроект об отмене запрета на экспорт необработанного леса, введенной в апреле 2015 года.

Как сообщал УНИАН, 9 апреля 2015 года Верховная Рада приняла закон, которым запретила экспорт некоторых видов лесоматериалов, пиломатериалов и леса-кругляка. Президент Украины подписал закон 8 июля.

Вместе с тем, при реализации положений закона выяснилось, что в Украине остановился весь экспорт древесины – даже разрешенных к экспорту пород и материалов. Сотни грузовиков с древесиной, имея необходимые документы, не могли пересечь украинскую границу.

Тогда участники рынка обратились к президенту Украины Петру Порошенко с просьбой урегулировать проблему. Тогда же Кабмин разрешил использовать действующие сертификаты на лесоматериалы для оформления экспорта.