Чорновил сам видел, как Тимошенко принимала наркотики?

Народный депутат Тарас Чорновил утверждает, что сами видел как Юлия Тимошенко принимает наркотики.

Об этом он рассказал на этот раз в интервью "Комсомольской правде в Украине".

"Я сам наблюдал на одном митинге в 2002 году… Стоял возле сцены, курил. Юлия спустилась тоже и, не скрываясь, стала втягивать с руки дозу белого порошка", - рассказал депутат.

"Существует профессиональное общение между охранниками VIP-персон. Если им верить, то "шефиня" не раз давала "своим" поручение – доставить ей препараты кокаиновой группы", - отметил "регионал".

"Когда она работала в Кабмине, сотрудники рассказывали: ничего не ест! Живет только на энергетических коктейлях с протеинами и микроэлементами и на капельницах – якобы с витаминами", цитирует КП слова Чорновила.

"Еще случай. В 2005-м в Киев приезжал Путин, планировалась его беседа с Тимошенко в Секретариате Президента. Юлю – кто-то из команды Ющенко, на самом верху, знал об этом пристрастии и специально обострял ситуацию? – продержали больше трех часов кряду в изолированном помещении. И у нее началась ломка – иначе не назову", - рассказал депутат.

"Состояние чрезвычайного возбуждения, дрожали руки, срывался голос, чуть головой о стену не билась! Свидетелями сцены оказались и работники секретариата, и пресса. Потом Юлия Владимировна объясняла свое нестандартное поведение в тот день переутомлением и волнением перед важной для Украины встречей", - добавил Чорновил.

Как известно, это не первый раз, когда Чорновил обвиняет Тимошенко в употреблении наркотиков. Он уже заявлял об этом месяц назад, когда Партия регионов еще находилась в оппозиции и блокировала трибуну Рады.

Украинская правда