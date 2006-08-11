Янукович последовал за Ющенко и Морозом
10:55, 11 августа 2006Политика
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Премьер осуществляет рабочую поездку
Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ осуществляет рабочую поездку в Автономную Республику Крым.
Как сообщает пресс-служба правительства, он намерен детально ознакомиться с ситуацией в Крыму. В.ЯНУКОВИЧ обсудит неотложные проблемы АРК с ее руководством, в Совете министров Автономной Республики Крым состоится расширенное совещание с участием премьер-министра Украины.
В ходе рабочей поездки В.ЯНУКОВИЧ проведет встречи с журналистами и ответит на их вопросы.
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