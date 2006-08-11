Кабмин назначил руководителей ГНАУ, КРУ и Госказначейства

Кабинет Министров 10 августа сменил глав Государственной налоговой администрации, Контрольно-ревизионного управления и Государственного казначейства.

Об этом пишет сегодня газета «Коммерсант-Украина».

Руководителем ГНАУ назначен Анатолий БРЕЗВИН, КРУ – Петр АНДРЕЕВ, а Госказначейство возглавит Сергей ХАРЧЕНКО.

В то же время официальных документов о кадровых изменениях до конца дня так и не появилось. Информацию о своем назначении изданию подтвердил только А.БРЕЗВИН, добавив, что в указанных ведомствах также сменились руководители. "Меня пригласили в Кабмин, я побеседовал с ЯНУКОВИЧЕМ и АЗАРОВЫМ, и после этого, как обычно, началась подготовка документов о моем назначении", – сообщил А.БРЕЗВИН. (До этого ГНАУ возглавлял Александр КИРЕЕВ – УНИАН).

Газета отмечает, что остальные новоназначенные главы ведомств оказались "темными лошадками", однако все они в разное время работали вместе с Николаем АЗАРОВЫМ. П.АНДРЕЕВ в 2003-2004 годах возглавлял департамент налоговой и таможенной политики Минфина. А С.ХАРЧЕНКО, по данным А.БРЕЗВИНА, в налоговой службе прошел путь от рядового инспектора до начальника инспекции, а в Минфине занимал должность замминистра. "Все - профессионально подготовленные работники, со стажем работы на госслужбе не менее 14 лет", - уточнил «Коммерсанту» А.БРЕЗВИН.