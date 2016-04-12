Информация о минировании Рады не подтвердилась, аноним звонил из России – полиция

Как сообщает Отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в городе Киеве, работники Управления государственной охраны произвели тщательную проверку здания парламента.

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«Информация о минировании не подтвердилась. Установлено, что анонимный звонок поступил с территории Российской Федерации», - отметили в полиции.

Как сообщал УНИАН, сегодня в 10.55 правоохранители столицы получили сообщение о заложенной взрывчатке в здании парламента. По вызову немедленно выехали представители структурных подразделений полиции, специалисты взрывотехнической службы, кинологи и спасатели. Здание проверяли сотрудники Управления госохраны.