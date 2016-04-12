Гройсман согласился на вице-премьера Ковальчука в обмен на 5 министерских кресел - СМИ

Об этом РБК-Украина рассказал источник среди участников переговоров на Банковой.

В то же время Гройсман получит возможность назначить пять своих министров, трое из которых - выходцы из его винницкой команды.

В частности, кроме Владимира Кистиона, Александра Ревы и Александра Саенко в квоту Гройсмана войдут замглавы МЭРТ Юлия Ковалив, которая выдвигается на главу Минэкономразвития, и еще один замглавы МЭРТ Максим Нефедов, чья кандидатура предлагается в качестве министра здравоохранения.

В то же время Министерство финансов возглавит замглавы АП Александр Данилюк.

Читайте такжеУ Гройсмана уверяют, что почти все позиции по формированию Кабмина согласованы

Как сообщал УНИАН, СМИ стало известно, что "Блок Петра Порошенко" рассматривает кандидатуру Юрия Луценко на должность премьера. Причиной стал неожиданный отказ спикера ВР Владимира Гройсмана возглавлять правительство. Отмечалось, что Петр Порошенко также предлагал Александру Турчинову возглавить правительство, но тот отказался.

Вместе с тем, источники в Администрации президента сообщают, что председатель Верховной Рады Владимир Гройсман все таки согласился возглавить Кабминет министров.