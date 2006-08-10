Запрет на прямую трансляцию премьера напомнил про инцидент с Калашниковым

Пресс-служба «5 канала» обращается к руководителю пресс-службы Денису ИВАНЕСКО с просьбой объяснить, почему съемочной группе «5 канала» было отказано в организации прямой трансляции пресс-конференции премьер-министра Украины Виктора ЯНУКОВИЧА.

Об этом идет речь в заявлении пресс-службы “5 канала”, переданном УНИАН.

Как указано в документе, пресс-служба телеканала просит Д.ИВАНЕСКО “внести ясность - на основании каких нормативных актов или других документов телевизионному каналу «5 канал» было отказано в прямой трансляции”, а также объяснить, по какому принципу и на каком основании вообще телеканалам предоставляется право на прямую трансляцию.

Первый информационный телевизионный канал, которым является «5 канал», обеспокоен тем, что этим отказом пресс-службы премьер-министра Украины поставлено под сомнение право наших граждан на общественно важную информацию, отмечают авторы заявления.

“Мы готовы предоставить эфирное время для объяснений и комментариев относительно этого досадного инцидента”, - отмечено в документе.

Пресс-служба отмечает, что организация прямой трансляции сегодняшней пресс-конференции В.Януковича съемочной группе «5 канала» была запрещена в нарушение Законов «Об информации» и «О телевидении и радиовещании».

По информации пресс-службы, пресс-секретарь премьера Д.ИВАНЕСКО в телефонном разговоре с генеральным продюсером «5 канала» Юрием СТЕЦЕМ объяснил отказ “5-му каналу” тем, что эксклюзивное право на прямую трансляцию пресс-конференции руководителя правительства имеет другой телевизионный канал.

«Мне непонятна такая логика объяснений, - утверждает Ю.СТЕЦ, - которая очевидно противоречит не только основным принципам демократического общества - прозрачности и гласности органов государственной власти, к которым относится и руководитель украинского правительства, и в целом ставит под сомнение принципы прозрачной и публичной деятельности, которые постоянно декларируются командой нового премьера».

Как отметил шеф-редактор новостей «5-го канала» Михаил КУКИН, «договоренности о трансляции с НТКУ были достигнуты еще накануне, однако за несколько часов до самого события НТКУ их отменила. «5-й канал» был технически готов вести прямую трансляцию собственными силами, в чем пытался убедить спикера премьера почти до самого начала пресс-конференции. Но разрешения на это так и не получил».

Пресс-служба “5 канала” верит, что новое правительство во главе с В.ЯНУКОВИЧЕМ является “выразителем позиции, в которой все же остается место для настоящей свободы слова, а такие понятия, как «политическая цензура» и «коммерческие заказные материалы» или «эксклюзивное право на трансляцию» не имеют ничего общего с деятельностью пресс-службы руководителя украинского правительства и окончательно отошли в прошлое еще в 2004 году”.

Также авторы заявления выражают надежду, что инцидент с избиением съемочной группы телеканала СТБ со стороны народного депутата от фракции Партии регионов Олега КАЛАШНИКОВА и недопущение «5-го канала» к пресс-конференции премьер-министра Украины не являются целеустремленной политикой нового правительства, которая направлена на притеснение свободы слова в Украине, а лишь досадным совпадением.