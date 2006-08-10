Янукович и НАТО

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет о намерении правительства отсрочить присоединение Украины к Плану действий относительно членства в НАТО.

Об этом сообщает пресс-служба Кабинета Министров Украины со ссылкой на В.ЯНУКОВИЧА.

“Поэтому, воздерживаясь от немедленного представления заявки о присоединении к Плану действий относительно членства, мы намерены использовать временной промежуток, который открывается, для работы по реальному сближению с НАТО, проведению необходимых реформ, выполнению рекомендаций, которые уже представлены Альянсом”, - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

При этом он подчеркнул, что правительство Украины не отказывается от Плана действий относительно членства (ПДЧ) в НАТО, но временно переносит принятие окончательного решения по этому вопросу на период, когда будет достигнут больший уровень информированности населения о НАТО в процессе консолидации общества.

По словам В.ЯНУКОВИЧА, правительство в ближайшее время будет обсуждать вопросы выполнения Министерством иностранных дел и другими ведомствами программы информирования общественности по вопросам евроатлантической интеграции на ближайшие годы. “Мы уверены, что окончательный ответ на диалог, который будет длиться на протяжении следующих нескольких лет в украинском обществе относительно вступления Украины в НАТО, даст общеукраинский референдум по этому вопросу”, - отметил премьер-министр.

Как сообщал УНИАН, в Универсале национального единства, после подписания которого В.ЯНУКОВИЧ получил должность премьер-министра, относительно сотрудничества с НАТО стороны задекларировали развитие взаимовыгодного сотрудничества в соответствии с Законом «Об основах национальной безопасности Украины» в редакции, которая действовала на дату подписания Универсала. Стороны также заявили, что вопросы относительно вступления в НАТО будут решаться по результатам референдума, который будет проведен лишь после выполнения Украиной всех необходимых для этого процедур.