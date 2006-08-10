Пресс-секретарь Януковича отказал “5-му каналу” в прямой трансляции

Пресс-секретарь Виктора ЯНУКОВИЧА Денис ИВАНЕСКО отказал “5-му каналу” в прямой телевизионной трансляции первой пресс-конференции новоназначенного премьера.

Об этом УНИАН сообщил шеф-редактор службы новостей “5-го канала” Михаил КУКИН.

“Мы готовились к прямой трансляции, технически пообещал сигнал УТ-1 вчера, но сегодня они передумали, и сказали, что это их эксклюзив”, - сказал М.КУКИН.

После этого, по его словам, “5-й канал” обратился к Д.ИВАНЕСКО посодействовать в осуществлении прямой телевизионной трансляции через собственную передвижную телевизионную станцию “5-го канала”, однако получили отказ, который, по словам М.КУКИНА, Д.ИВАНЕСКО объяснил тем, что отдал эксклюзивное право на трансляцию Первому национальному телеканалу.

“На мой резонный вопрос, имеет ли право пресс-секретарь премьера предоставлять эксклюзивные права на телевизионную трансляцию, Д.ИВАНЕСКО ответил, что так уже произошло, и предложил обращаться, отметив, что, возможно, в следующий раз эксклюзивную трансляцию будет осуществлять “5-й канал”, - сказал М.КУКИН.

При этом, по словам М.КУКИНА, Д.ИВАНЕСКО мотивировал это тем, что Первый национальный, мол, таким образом, хочет поднять свой рейтинг.

После своей первой пресс-конференции В.ЯНУКОВИЧ не ответил на вопрос, почему “5-му каналу” было отказано в трансляции.

“Вы знаете, я не специалист по этим вопросам, вы ставьте эти вопросы Д.ИВАНЕСКО, он вам ответит. Я ему отдал приоритет готовить эту встречу”, - сказал В.ЯНУКОВИЧ, высказав предположение, что, возможно, этот отказ был вызван техническими вопросами.

В свою очередь, Д.ИВАНЕСКО подтвердил, что это было его решение.