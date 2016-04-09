Нардеп о Гонтаревой: откуда у технократа морально-этические нормы

Такое мнение в интервью Левому Берегу высказал замглавы фракции БПП Александр Третьяков.

По его мнению, Гонтарева относится к когорте технократов, а они руководствуются бизнес-интересами, а не политическими.

"Здесь все сводится к дискуссии о технократическом и политическом правительстве. Первое исключает политическую составляющую. Члену такого Кабмина все равно - русские, не русские. Гонтарева не участвовала в Майдане, ей все равно. Она - технократ. Откуда у технократа морально-этическая норма?", - прокомментировал Третьяков.

Читайте такжеУ Гонтаревой прокомментировали ее связь с офшорами и российским чиновником

"После революции и всех этих событий, правительство должно быть политическим, а не технократическим. И это принципиальная вещь. Технократы могут быть на уровне замов, консультантов", - добавил он.

Вместе с тем Третьяков выразил уверенность, что президент не должен разделять с ней политическую ответственность, в случае, если факт сотрудничества с "врагом" будет доказан. Нардеп предположил, что глава государства о ведении бизнеса с представителем страны-агрессора мог не знать.

Читайте такжеГруппа ICU, ранее принадлежавшая Гонтаревой, прокомментировала офшорный скандал

"Вы демонизируете его (Порошенко - ред.). Считаете директором завода, который знает, что происходит в цехе №1 или в цехе №2. Я не хотел бы, чтобы президентом у нас был директор завода. Невозможно в стране контролировать все единолично...Он должен просто перераспределять ответственность. И моральные нормы того человека, на которого он возложил ту или иную ответственность - это к вопросу о торговле с Россией - личное дело каждого", - резюмировал Третьяков.

Читайте также"Панамский скандал" сильнее ударит по Порошенко, чем по Путину, - The Economist

Справка УНИАН. 3 апреля, в ряде СМИ появилась информация со ссылкой на документы панамской компании Mossack Fonseca, специализирующейся на регистрации офшорных компаний, о том, что глава НБУ Валерия Гонтарева была бизнес-партнером российского чиновника и первого заместителя президента российского государственного банка «ВТБ» Юрия Соловьева.

По результатам проведенного расследования журналисты установили, что до осени 2014 года 22,74% акций ICU, которую с 2007 года и до перехода в НБУ возглавляла Гонтарева, принадлежали супруге Соловьева - Галине Улютиной.

Читайте такжеУ Гонтаревой опровергли слухи о ее отставке из-за офшоров Порошенко

В декабре 2013 года офшор Соловьева Quillas Equities выдал заем в 10 млн долл. офшору Keranto Holdings Ltd, почтовый адрес которого совпадает с адресом центрального офиса ICU.

В сентябре 2014 года, в период введения секторальных санкций ЕС и США против госсектора РФ, под которые попал и ВТБ, ICU выкупила долю Улютиной.