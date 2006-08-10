Янукович хочет, чтобы его чиновники научились ”бегать и даже бить”

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поручил министрам обязательно провести собеседование с теми людьми, которые увольняются из структур правительства, а также провести собеседования с обязательным их трудоустройством.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ сообщил сегодня на своей первой пресс-конференции в качестве премьер-министра.

«Все должны сделать выводы из ошибок прошлого периода», - сказал он.

Премьер-министр подчеркнул, что кадровая политика государства должна быть сильной, но процесс замены кадров должен быть управляемым и основываться на принципах конкуренции. «Когда человека со всех сторон подпирают, то они всегда показывают наивысший результат», - пояснил он.

В.ЯНУКОВИЧ также считает, что чиновники должны стать «олимпийцами». «Я желаю, чтобы они научились бегать и даже бить. Но чтобы это состязание было здоровым. Все должны помнить, что работаем на государство», - подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ.