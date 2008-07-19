Медведько: прокуратура кого попало на работу не берет

На работу в органы прокуратуры приходят только те претенденты, которые по результатам учебы в профильных учебных заведениях имеют показатель успеваемости не ниже 4,25.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил Генеральный прокурор Украины Александр МЕДВЕДЬКО на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры Украины.

Так, по его словам, в ведомственной Академии прокуратуры Украины уже состоялось два выпуска магистров дневной формы обучения и первого выпуска заочной.

«Это подтвердило целесообразность такого пути подготовки кадрового резерва», - отметил А.МЕДВЕДЬКО.

Как он подытожил, на сегодняшний день в органах прокуратуры Украины наблюдается положительная тенденция уменьшения текучести кадров. «Мы достигли оптимального соотношения молодых и опытных работников», - сказал генеральный прокурор.