В Трехсторонней контактной группе рассказали о переговорах насчет выборов на Донбассе

Об этом в своем Facebook написала одна из представителей Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы в Минске Ольга Айвазовская, которая присоединилась к работе подгруппы 23 марта.

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По ее словам, на заседании политической подгруппы Трехсторонней контактной группы в Минске 5-6 апреля обсуждался вопрос модальностей выборов на временно оккупированных территориях на востоке Украины и в очень краткой, тезисной форме - обсуждался вопрос амнистии. По второму вопросу стороны не достигли согласия, а в очередной раз вербализовали свои аргументы.

Представитель Украины акцентировала внимание на том, что вопрос безопасности является ключевым для любых дискуссий относительно вероятности старта избирательного процесса на Донбассе.

"Соответственно, ОРДЛО и РФ довольно нервно реагируют на идею введения полицейской миссии ОБСЕ, формат которой дает шанс на паритетных условиях обеспечить ключевую предпосылку для полноценного политического процесса, к которому будут привлечены украинская сторона и т.н. "народная милиция". Открытым остается вопрос относительно верификатора уровня безопасности и выполнения потенциально поставленных задач по фактору безопасности, которые, конечно, будут нарабатываться не только в контексте выборов", - заявила Айвазовская.

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При этом она отметила, что при рассмотрении модальностей выборов, без ответа остаются вопросы, какими должны быть эти выборы: очередными, внеочередными или первыми выборами. Айвазовская отметила, что каждое из наименований имеет определенный смысл.

"Очередные выборы должны проходить в последнее воскресенье октября 5-го года полномочий органов местного самоуправления. Первые, если речь идет о новых административно-территориальных образованиях, как например после добровольного объединения общин. Новые территориальные единицы не будут созданы, соответственно, украинская сторона не принимает такую формулировку, тогда как другие участники в большей степени не против ее применять. По моему глубокому убеждению, такие выборы, когда бы они ни состоялись, должны быть внеочередными, а соответствующие органы избираться до следующих очередных", - подчеркнула Айвазовская.

Представитель Украины сообщила, что РФ и боевики настаивают на применении мажоритарной избирательной системы, тогда как украинская сторона – на участии партий в выборах, что также будет иметь прямое влияние на способ формирования избирательных комиссий, а также администрирования избирательного процесса.

"Позиция о необходимости реинтеграции в украинское политическое пространство является рациональной, но ОРДЛО утверждает, что ни одной из сегодня существующих политических сил "жители" не доверяют, поэтому мажоритарная система будет наиболее недискриминационной. По моему субъективному мнению, против мажоритарки сказано столько негатива, что объяснять что--либо не стоит. В том числе уважаемые международные институты дали достаточно выводов или замечаний по этому вопросу", - отметила Айвазовская.

Кроме того, по ее словам, администрирование выборов, работа комиссий и формирование списков избирателей пока обсуждаются на уровне "фантастики".

"Понятно, что есть четкая вертикаль, смена юрисдикций в которой или же доступ к персональным гражданам иным способом, чем это предусматривает Закон "О государственном реестре избирателей", не представляется правовым подходом, на чем настаивает украинская сторона, и что отказывается понимать РФ и ОРДЛО", - сказала она.

Также Айвазовская отметила, что участие внутренне перемещенных лиц в выборах представляется согласованной позицией, хотя каждая из сторон видит кардинально разные формы. Украина - за организацию голосования по месту пребывания, тогда как ОРДЛО настаивает на возвращении, что не является приемлемым с точки зрения безопасности людей.