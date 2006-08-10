Цушко предлагали взятку 7 миллионов долларов

Руководитель фракции СПУ в Верховной Раде Василий ЦУШКО заявляет, что он никогда не брал взяток в должности руководителя Одесской областной государственной администрации.

Об этом В.ЦУШКО заявил сегодня в on-line-конференции на сайте From-ua.

При этом В.ЦУШКО сообщил, что ему в этой должности пять раз предлагали очень большие взятки. «Самые большие взятки мне предлагали на третьей неделе моей работы, за мое невмешательство в дело по возврату воздушного НДС в сумме 128 млн. грн. Предлагали 30% наличкой. Это было первое, самое большое предложение. Остальные были помельче. И последнее было за корабль в полторы тысячи тонн мяса, больного ящуром и другими болезнями, который стоял в порту Ильичевск, который был выдворен по моей команде на рейд. Мне за возврат обещали 5 млн. долларов. Я немедленно сообщил об этом правоохранителям, на этом попытки прекратились», - сказал депутат.

По словам руководителя фракции СПУ, он также получал деловое предложение от киевских «друзей». «За каждый контейнер мяса 20 тыс. долларов. Я это озвучивал, говорил прессе. Так что у взяткодателей успеха не было», - подчеркнул В.ЦУШКО.

На вопрос интернет-читателя: "Можете ответить честно на всю страну, какая сумма (в гривнах) перекочевала из кассы Партии регионов в кассу Соцпартии за развал коалиции?" В ЦУШКО ответил: "Если вы пользуетесь компьютером, а таких сейчас в стране несколько миллионов, то Вы очень продвинутый человек по сравнению с другими. Не задавайте такие вопросы и не позорьте себя".