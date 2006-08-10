Янукович пообедает с премьер-министром Литвы ... в аэропорту ”Борисполь”

10 августа Украину посетит премьер-министр Литовской Республики Гядиминас КИРКИЛАС.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Посольства Литовской Республики в Украине, во время короткого визита Г.КИРКИЛАС встретится с премьер-министром Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ. Как сообщает украинская служба ВВС, это будет рабочий обед в аэропорту.

После встречи премьер-министров состоится брифинг Г.КИРКИЛАСА. Брифинг начнется в 14.50 на территории Государственного международного аэропорта Украины “Борисполь“ (терминал С).