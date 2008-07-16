Коммунисты "раскусили", почему ПР не протестует против учений НАТО

Народный депутат Украины Николай КРАВЧЕНКО (КПУ) убежден, что Партия регионов не протестует против проходящих в Украине учений НАТО из-за своей "классовой сущности".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Донецке.

"Классовая сущность Партии регионов известна – это представители крупной буржуазии. Сейчас, в разгар учений НАТО, если вы заметили, никто из лидеров Партии регионов не выступил против. Меня, например, это абсолютно не удивляет", - сказал Н.КРАВЧЕНКО.

По его убеждению, Партия регионов не выступает против учений НАТО, потому что "интересы крупного капитала сегодня лежат в плоскости американских интересов". "Потому что, видимо, деньги там находятся и это заставляет их быть очень осторожными", - считает депутат.

"Вполне понятно, что там, где ей выгодно, Партия регионов пропагандирует тот или иной идеологический постулат", - заключил Н.КРАВЧЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 14 июля в Украине начались двусторонние украино-американские военно-морские учения с приглашением других стран “Си Бриз - 2008”. Всего в учениях принимают участие военнослужащие из 17 стран мира.