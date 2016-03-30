В профильном комитете Рады поддержали представление на задержание и арест одесского судьи-стрелка Бурана

Об этом на своей странице в Facebook сообщил член этого комитета народный депутат Александр Черненко.

"Только что на заседании Комитета по вопросам правовой политики и правосудия поддержали представление о согласии на задержание и арест одесского судьи-стрелка Алексея Бурана. Слово за ВР", - сказано в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, 29 марта детективы Национального антикоррупционного бюро и полиция разоблачили одного из судей Малиновского районного суда Одессы в получении 500 тыс. грн. взятки.

По данным пресс-центра НАБУ, деньги судья вымогал через посредника для вынесения судебного решения по гражданскому делу о взыскании долга. При проведении следственных действий судья сопротивлялся детективам НАБУ, стреляя на поражение. После чего бросил оружие и скрылся с места происшествия.

По данному факту НАБУ открыло уголовное производство по ч.4 ст.368 Уголовного кодекса Украины (получение неправомерной выгоды).