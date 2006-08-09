Суд снова отменил избрание представителя БЮТ главой Полтавского облсовета

Киевский районный суд Полтавы отменил решение Полтавского областного совета от 28 мая 2006 года "Об избрании председателя Полтавского областного совета пятого созыва" Владимира МАРЧЕНКО.

Об этом УНИАН сообщил член фракции Партии регионов в Полтавском облсовете Александр КОВАЛЬ, который подал иск в суд с просьбой признать незаконным решение сессии облсовета пятого созыва о избрании главы облсовета, в связи с нарушениями регламента.

«Сегодня в суде была зачитана результативная часть. Суд принял решение отменить решение депутатов об избрании председателя облсовета и обязал облсовет провести выборы в соответствии с законом»,- сказал А.КОВАЛЬ.

Как сообщалось, Киевский районный суд Полтавы 16 мая отменил решение первой сессии Полтавского облсовета об избрании В.МАРЧЕНКО (фракция БЮТ) главой Полтавского областного совета. Тогда в суде было законченно слушание дела по иску члена фракции Партии регионов в облсовете депутата А.КОВАЛЯ о признании незаконным решения первой сессии облсовета пятого созыва об избрании главы облсовета.

24 мая депутаты Полтавского областного совета повторно избрали члена фракции БЮТ В.МАРЧЕНКО председателем облсовета. За кандидатуру В.МАРЧЕНКО проголосовал 61 депутат.

В Полтавском облсовете 90 депутатов. Депутатское большинство составляют 59 депутатов от БЮТ, НСНУ, СПУ.