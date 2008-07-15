Криль объяснил, почему ЕЦ провалил бюджет Тимошенко

«Бюджет от ТИМОШЕНКО – очередной популистский прожект, который опять обернулся бы увеличениям инфляции и обнищанием народа. И за это ТИМОШЕНКО должно быть стыдно», – так прокомментировал народный депутат Украины, лидер «Единого центра» Игорь КРИЛЬ отказ своих однопартийцев поддерживать бюджет-2008 от Кабинета Министров Юлии ТИМОШЕНКО, сообщили УНИАН в пресс-служба ЕЦ.

Как заверяет И.КРИЛЬ, “Единый центр” за подобные документы больше не будет голосовать. В последний раз это было в декабре прошлого года».

По словам лидера ЕЦ, «подготовка этого бюджета проводилась в стиле ТИМОШЕНКО – изменения должны были быть внесены еще в марте, а в действительности все делалось срочно, перед завершением сессии. Цель - поставить очередной раз всех перед фактом».

По его мнению, Ю.ТИМОШЕНКО было нужно не принятие бюджета, а пиар вокруг его внесения и провала в парламенте. В подтверждение депутат приводит тот факт, что много предложений Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО, которые указывали на популистские положения бюджета, были отброшены правительством.

«Понятно, что в парламенте не нашлось бы 226-ти депутатов, которые бы поддержали такой вариант бюджета. И если Юлия ТИМОШЕНКО действительно стремилась к изменению бюджета – БЮТ проголосовал бы за президентский вариант изменений, при желании его доработав. Почему так поступила ее фракция – именно это пусть и объясняет премьер», - заявляет И.КРИЛЬ.

По его убеждению, Ю.ТИМОШЕНКО должна срочно заняться учетом замечаний Президента и народных избранников, а не пиарится, используя этот вопрос.