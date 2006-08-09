Янукович поедет в Москву на следующей неделе
17:03, 09 августа 2006Политика
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Об этом сказал посол Украины в РФ
Чрезвычайный и Полномочный посол Украины в РФ Олег ДЕМИН подтвердил, что премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ посетит Москву на следующей неделе.
Как сообщают РИА «Новости»,об этом посол сказал на пресс-конференции в Москве.
"Прежде всего, он будет обсуждать вопросы экономического сотрудничества", - сказал О.ДЕМИН.
В тоже время О.ДЕМИН не располагает информацией о визите министра топлива и энергетики Украины Юрия БОЙКО в Москву.
"К сожалению, мне не известно по поводу визита БОЙКО в Россию, возможно, это частная поездка", - сказал дипломат.
Ранее некоторые СМИ сообщили о том, что министр топлива и энергетики Украины выехал сегодня в российскую столицу с рабочей поездкой
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