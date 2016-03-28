На оккупированном Донбассе оборудование предприятий или порезано на металлолом, или вывезено в РФ - Порошенко
16:01, 28 марта 2016Политика
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На оккупированном Донбассе оборудование промышленных предприятий или порезано на металлолом, или вывезено в Россию.
REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил президент Украины Петр Порошенко сегодня во время выступления в Краматорске.
«На оккупированной территории огромное количество производств или порезано на металлолом, или вывезено в РФ, им (оккупационным властям - УНИАН) безразлична судьба людей, где и как они будут работать, им безразлично, откуда выплачивать пенсии и таким образом содержать социальную инфраструктуру», - подчеркнул Порошенко.
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Напомним, ранее украинская разведка сообщила, что в Россию вывезено оборудование более 20 промышленных гигантов Донбасса.
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