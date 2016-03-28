На оккупированном Донбассе оборудование предприятий или порезано на металлолом, или вывезено в РФ - Порошенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил президент Украины Петр Порошенко сегодня во время выступления в Краматорске.

«На оккупированной территории огромное количество производств или порезано на металлолом, или вывезено в РФ, им (оккупационным властям - УНИАН) безразлична судьба людей, где и как они будут работать, им безразлично, откуда выплачивать пенсии и таким образом содержать социальную инфраструктуру», - подчеркнул Порошенко.

Читайте такжеПорошенко: Мы готовы восстанавливать украинский суверенитет на оккупированном Донбассе