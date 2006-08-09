Туркменбаши поздравил Януковича

Президент Туркменистана Сапармурат НИЯЗОВ поздравил Виктора ЯНУКОВИЧА с премьерством.

Сообщение об этом содержится на Правительственном портале.

С.НИЯЗОВ заявил, что, по его убеждению, высокий уровень сотрудничества и взаимопонимание, достигнутые между двумя странами в топливно-энергетической, экономической, торговой и культурной сферах, является надежной базой для будущего развития взаимовыгодных отношений.