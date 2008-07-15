МИД успокаивает: никаких изменений в получении виз в Израиль нет

Министерство иностранных дел Украины отмечает, что никаких негативных изменений в визовых отношениях между Украиной и Государством Израиль не произошло.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня на брифинге руководитель пресс-службы МИД Василий КИРИЛИЧ. Он, в частности, опроверг вчерашние сообщения СМИ о якобы каких-то изменениях в порядке пересечения границы Украины гражданами, имеющими двойное – украинское и израильское гражданство.

В связи с чем В.КИРИЛИЧ отметил: «В соответствии с Конституцией и законом Украины «О гражданстве», граждане Украины в случае обретения другого гражданства в правовых отношениях с Украиной остаются ее гражданами. Это же касается и порядка пересечения государственной границы Украины».

Он подчеркнул, что никаких изменений в визовых отношениях между Украиной и Государством Израиль не произошло. Более того, как отметил В.КИРИЛИЧ, МИД Украины работает в направлении максимального облегчения, упрощения порядка пересечения государственной границы украинскими и израильскими гражданами, и конечной целью здесь является введение безвизового режима.

Как сообщал УНИАН, ряд народных депутатов Украины и члены Кнессета Израиля оптимистично оценивают перспективы введения безвизового режима между Украиной и Израилем и видят возможности введения такого шага в течение ближайшего года.