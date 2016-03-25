В АП рассчитывают, что Яресько останется в Кабмине на той же должности либо на более высокой

Об этом он сказал в интервью LB.ua.

"На сегодняшний день нет текста, который бы фиксировал список нового состава правительства Гройсмана или Яресько. Но я очень надеюсь, что Наталия Яресько в том же качестве, что и сегодня, или на более высокой должности, останется в правительстве", - заявил Ложкин, добавив, что не просто надеется, а очень на это рассчитывает.

"Банковой нужен не управляемый, а эффективный премьер-министр, который будет проводить радикальные реформы - их ждет общество и наши западные партнеры. Очень надеюсь, что любой из кандидатов - кто бы это ни был - будет проводить именно такую политику. Это намного важнее, нежели управляемость конкретного человека. То же самое я могу сказать и про Яресько, и про Гройсмана, и про Яценюка", - заверил Ложкин.

Читайте такжеНи одна фракция не поддержала создание "правительства технократов" во главе с Яресько - нардеп

Как сообщал УНИАН, 22 марта Яресько заявила о готовности сформировать новое, технократическое правительство Украины.

Однако 24 марта лидер фракции "БПП" Юрий Луценко сказал, что в парламенте нет голосов для поддержки кандидатуры Яресько.

Он предложил кандидатуру Владимира Гройсмана на должность премьера. По словам Луценко, четыре парламентские политсилы – "БПП", "Народный фронт", Радикальная партия, "Батькивщина" - готовы рассмотреть эту кандидатуру.