СМИ выяснили, что может стать камнем преткновения для назначения Яресько премьером

Теперь депутатам предстоит сделать быстрый выбор, говорится в статье "Нового времени".

В Раде должны выбрать: либо Гройсман, который вряд ли создаст правительство реформаторов, либо Яресько, у которой нет поддержки в ВР, но есть благосклонность общества, внешних инвесторов и крупных международных институтов, а также желание создать правительство технократов.

Кроме того, есть и третий вариант: если фракции не договорятся, у руля исполнительной власти задержится Яценюк со всеми прежними проблемами — вялыми реформами и скандалами с серыми кардиналами, пытающимися влиять на правительство и контролировать госкомпании.

В "Самопомочи" называют назначение Гройсмана на пост премьера наиболее реальным сценарием развития событий. По уверениям ряда депутатов из разных фракций, спикер уже фактически собрал под свою кандидатуру голоса в зале ВР.

Яресько — антипод Гройсмана, причем практически во всем. Пока нынешний спикер и фракции БПП и НФ вели переговоры о судьбе правительства, даже в общих чертах не уточняя ключевых направлений его работы, Яресько очертила основные принципы своей работы.

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В заявлении она указала, что члены технократического правительства должны быть нетерпимыми к коррупции и политическому вмешательству, не пытаться строить политическую карьеру, реализовывать соглашения между Украиной и ЕС, а также программы МВФ.

По мнению экспертов, именно поддержка Рады может стать камнем преткновения для нынешнего министра финансов. Она, являясь эффективным менеджером, плохо понимает хитросплетения в парламенте и не хочет в них разбираться, уверен политолог Владимир Фесенко.

Собрать под ее кандидатуру большинство будет сложно. Зато у нее есть серьезная общественная поддержка: за Яресько ратуют авторитетные экономисты и эксперты.

Кадровый состав команды премьера-технократа неизвестен — Яресько не спешит раскрывать карты. Хотя, по словам источника НВ в АП, она уже почти собрала команду: 70 % участников — это не известные люди, а технократы.

Полный текст статьи читайте в свежем выпуске журнала "Новое время" от 25 марта 2016 года.