УНА-УНСО сворачивает свои палатки на Майдане

УНА-УНСО решила свернуть свои палатки на Майдане Незалежности в Киеве.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель Киевской городской организации УНА-УНСО Игорь МАЗУР на пресс-конференции.

По его словам, малочисленная акция на Майдане Незалежности продемонстрировала, что “политический протест для граждан Украины сегодня не актуален”. Он напомнил, что УНА-УНСО разворачивала палатки с требованием “роспуска бездеятельной Верховной Рады и введения, по меньшей мере, на год прямого президентского правления”. В то же время И.МАЗУР заявил, что новое коалиционное правительство является “объединительным фактором для Левобережной и Правобережной Украины”, а досрочные выборы “могли бы привести к окончательному реваншу “кучмистских” сил”. При этом он заметил, что УНА-УНСО будет бороться с возможными антиукраинскими действиями нового правительства и поддерживать его позитивные шаги.

По словам И.МАЗУРА, если бы Президент Виктор ЮЩЕНКО был таким же сильным “как де Голль во Франции”, он привлек бы к ответственности тех политиков, которые “поднимали флаг сепаратизма”. “Но, к сожалению, мы имеем Президента-демократа, который позволяет разным силам чувствовать себя самоуверенно”, – сказал он.