В НАБУ состоялся перекрестный допрос Абромавичуса и Кононенко

Об этом на своей странице в Facebook сообщил нардеп Игорь Кононенко.

"Сегодня состоялся перекрестный допрос в НАБУ, который ранее переносился из-за отсутствия министра МЭРТ Айвараса Абромавичуса. О готовности принять участие в этом допросе я неоднократно заявлял ранее", - говорится в сообщении.

При этом Кононенко выразил надежду на быстрое завершение следствия и выяснения всех обстоятельств этого резонансного дела.

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Сьогодні відбувся перехресний допит у НАБУ, який раніше переносився через відсутність міністра МЕРТ Айвараса Абромавичус... Posted by Igor Kononenko on Thursday, March 24, 2016

Как сообщал УНИАН, 3 февраля Айварас Абромавичус подал в отставку с поста министра экономического развития и торговли Украины, назвав ключевой причиной увольнения конфликт с народным депутатом фракции БПП Игорем Кононенко, который, по словам Айвараса Абромавичуса, пытается расставить своих людей в министерстве и на подконтрольных ему предприятиях, чтобы контролировать денежные потоки.

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Кононенко назвал эти обвинения попыткой переложить ответственность за неудачи в работе министерства и предложил Абромавичусу пройти полиграф.

НАБУ открыло уголовное производство в связи с заявлениями Айвараса Абромавичуса.