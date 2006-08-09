У Януковича нет антиамериканских настроений

Посол США в Украине Уильям ТЕЙЛОР считает, что у Премьер-министра Украины Виктора ЯНУКОВИЧА нет "проявлений антиамериканских настроений".

Об этом посол сообщил журналистам во время встречи в Донецком пресс-клубе.

Говоря о перспективе отношений США и Украины с учетом того, что президентская избирательная кампания 2004 года Виктора ЯНУКОВИЧА строилась на антиамериканских настроениях, У.ТЕЙЛОР отметил: "У меня было несколько бесед с господином ЯНУКОВИЧЕМ. Во время наших встреч не было никаких проявлений антиамериканских настроений".

В то же время, посол уточнил, что он все-таки спрашивал мнение В.ЯНУКОВИЧА "о сообщениях, что некоторые члены Партии регионов принимали участие в известных событиях в Феодосии".

"ЯНУКОВИЧ сказал мне, что да, это может быть правдой, но те, кто принимал участие в событиях в Феодосии, не представляют основное течение в партии", - отметил У.ТЕЙЛОР.

Он также считает, что его страна "будет способна" сотрудничать с новым правительством Украины.

"Я думаю, что США будут способны сотрудничать с этим правительством. Есть много вопросов и много проектов, которые совместно можно реализовать. И проектов, которые могут быть реализованы на благо Украины", - заключил У.ТЕЙЛОР.