Посол США думает, что на Януковича не будет влиять никто

Посол США в Украине Уильям ТЕЙЛОР высказывает уверенность, что на правительство Виктора ЯНУКОВИЧА "не будет влиять Россия".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом У.ТЕЙЛОР заявил сегодня на встрече с журналистами в Донецком пресс-клубе.

"Я уверен, что на это правительство не будет влиять Россия", - сказал У.ТЕЙЛОР. При этом он отметил, что обсуждал этот вопрос в беседах лично с В.ЯНУКОВИЧЕМ и с людьми из Кабинета Министров.

Посол США также убежден, что на Кабинет В.ЯНУКОВИЧА не будет влиять "ни Россия, ни США, ни Евросоюз таким образом, чтобы это повредило украинцам".

Кроме того, У.ТЕЙЛОР уверен, что "Украина не должна выбирать между Западом и Востоком".

"Мы, Соединенные Штаты, считаем, что Украина должна иметь хорошие отношения и с Россией, и с Западом", - заключил У.ТЕЙЛОР.