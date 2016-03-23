В Минобороны Польши заявили, что от терактов в Брюсселе в проигрыше оказалась Украина

Такое заявление сделал вице-министр национальной обороны Польши Бартош Ковнацкий в эфире телеканала TVP Info, передает Польское радио.

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Отвечая на реплику журналиста о том, что "украинская сторона намекает, что за террористическими актами в Брюсселе может стоять Россия, и что покушения могут быть элементом гибридной войны", польский чиновник заявил, что с подобными заявлениями следует быть очень сдержанными.

Однако он отметил, что действительно видно, что за отдельным покушениями, действиями или операциями стоят не только автономные группы мусульманских фанатиков, но это определенный процесс, который касается Европы. "Прошу обратить внимание, кто от этого процесса получает пользу – на Ближнем Востоке, в Бельгии и Западной Европе – а кто от этого теряет. Очевидно, что одной из стран, которая больше всего теряет – это Украина, та ситуация, которая царит в этом государстве", - отметил польский чиновник.

В связи с этим Бартош Ковнацкий добавил, что "сегодня Европа больше обеспокоена собственной безопасностью, чем тем, что происходит в Украине, следовательно, стоит к украинским выводам отнестись с полным уважением".

Как сообщал УНИАН, 22 марта после терактов в Брюсселе глава СБУ Василий Грицак предположил, что в этих событиях можно найти российский след.