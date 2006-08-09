Луценко хотят ”спалить”?

Директор Института глобальных стратегий Вадим КАРАСЕВ объясняет назначение Юрия ЛУЦЕНКО министром внутренних дел Украины желанием политических сил исключить его из разряда перспективных политиков.

Такое мнение В.КАРАСЕВ высказал корреспонденту УНИАН сегодня в интервью по телефону.

«Многие политические силы заинтересованы «спалить» ЛУЦЕНКО как перспективного самостоятельного политика. Работая в оппозиции, после ухода из СПУ, продиктованного поведением лидера Александра МОРОЗА, ЛУЦЕНКО мог бы раскрутиться», - сказал В.КАРАСЕВ.

Кроме того, политолог считает, что Ю.ЛУЦЕНКО не смог отказаться от должности министра, «потому что он хочет власти и уже не может без нее». «Показательно его молчаливое согласие. Теперь ЛУЦЕНКО будет объяснять свое решение тем, что его попросил Президент продолжить реформу правоохранительных органов», - пояснил он.

По мнению политолога, неоднородность состава нового правительства «чревата конфликтностью». «В правительстве присутствуют инородные вкрапления в лице министра обороны Анатолия ГРИЦЕНКО, министра иностранных дел Бориса ТАРАСЮКА, министра внутренних дел Ю.ЛУЦЕНКО и министра юстиции Романа ЗВАРЫЧА. Либо их переварят, а потом выбросят, либо это будет чревато новыми проблемами и конфликтами», - добавил В.КАРАСЕВ.

Как сообщал УНИАН, министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО в ходе представления его коллективу ведомства заверил премьер-министра Виктора ЯНУКОВИЧА, что будет работать на этом посту с целью «очистить общество от криминального элемента».

«Я готов работать с теми же целями, с той же энергией, с которой начинал работать министром год назад», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО, заверив при этом, что «сачковать, прятаться, перестраховываться - никогда не имел такой привычки, и иметь не буду в дальнейшем”. Ю.ЛУЦЕНКО пообещал, что будет работать честно, ответственно перед обществом. “Намерен сделать самое главное дело - очистить общество от криминального элемента», - отметил министр.

Обращаясь к представителям СМИ, Ю.ЛУЦЕНКО сказал: «назначение меня в правительство национального компромисса происходило в неоднозначных условиях, историю и причины такого решения я объясню журналистам позднее». (УНИАН: ранее Ю.ЛУЦЕНКО неоднократно заявлял, что не намерен работать в правительстве В.ЯНУКОВИЧА).