Ахметов рассказал послу США о некоторых нюансах

Чрезвычайный и Полномочный посол США в Украине Уильям ТЕЙЛОР провел с народным депутатом Ринатом АХМЕТОВЫМ очень интересный разговор о внешней, внутренней и экономической политике Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом посол сообщил журналистам в Донецке.

"Я уже несколько раз встречался с господином АХМЕТОВЫМ и разговаривал с ним. У нас состоялся очень интересный разговор с ним по поводу внешней политики Украины, ее внутренней и экономической политики", - сказал В.ТЕЙЛОР.

При этом он добавил, что Р.АХМЕТОВ рассказал ему "о некоторых нюансах футбольной игры команды "Шахтер", и сегодня на матче "Шахтер" (Донецк) - "Легия" (Варшава) посол будет болеть за донецкую команду.