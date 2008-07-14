Тимошенко привела в пример молодым агрессивную суперрыбу

В ходе второй конференции всеукраинской молодежной общественной организации «Батькивщина молода» премьер-министр Юлия Тимошенко постаралась донести до собравшихся мысль, что выжить в украинской политике можно, лишь совершая невозможное.

В частности, для того чтобы проиллюстрировать борьбу нового политического строя со старым, госпожа Тимошенко выбрала несколько странный, но весьма впечатляющий пример.

“Я недавно нашла старую подшивку и прочитала, что в Корее нашли небольшую уникальную рыбешку. Она может жить без еды, может проходить по суше много километров, питается всем, что попадется. Ее смогли перевезти в США только в замороженном виде. А когда разморозили, она ожила и начала делать то же самое, – история суперрыбы в изложении Тимошенко с каждой секундой становилась все более фантастической. – Когда ее бросили в аквариум, она его прогрызла, выпрыгнула, прошла по полу, спрыгнула с третьего этажа, нырнула в пруд и стала в нем жить. А когда ее хотели отравить мышьяком, сдохло все, кроме этой рыбки!”

Участники конференции были покорены рассказом о судьбе неназванной рыбешки, но провести аналогию между ней и украинскими политиками оказались не в состоянии, пишет Обком.

“Я хочу сказать, что это прообраз того, как можно работать и жить в политике, если ты ставишь перед собой справедливые и добрые цели! Без качеств этой рыбешки пробиться в нынешней политике невозможно!» – объяснила растерявшимся членам БМ глава правительства.