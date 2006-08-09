Политреформу может пересмотреть Партия регионов

Директор Института глобальных стратегий Вадим КАРАСЕВ не исключает, что политическая реформа будет пересмотрена к 2009 году.

Такое мнение В.КАРАСЕВ высказал корреспонденту УНИАН сегодня в интервью по телефону.

«Сейчас никто не будет пересматривать политическую реформу. Но к 2009 году, если Партия регионов наберет силу и поймет, что им нужен свой президент и они должны взять пост главы государства, все может поменяться», - сказал В.КАРАСЕВ.

Как ранее сообщал УНИАН, представитель Президента Украины в Конституционном Суде Владимир ШАПОВАЛ заявил, что несмотря на запрет Верховной Рады Конституционный Суд может пересмотреть политическую реформу, исходя из статьи 152 Конституции Украины (законы и другие правовые акты по решению КС признаются неконституционными полностью или в отдельной части, если они не соответствуют Конституции или если была нарушена установленная Конституцией Украины процедура их рассмотрения, утверждения или вступления их в силу – УНИАН).

«Это означает, что если будет представление, и если судьи посчитают, что действительно была нарушена процедура рассмотрения закона №2222 (закон о политреформе - УНИАН), то все поправки, принятые в Закон «О Конституционном Суде Украины», не имеют значения. КС в своем решении может признать, что, исходя из норм Конституции, которая имеет более высокий правовой авторитет, суд принимает решения относительно конституционной реформы и одновременно признает неконституционными поправки к Закону «О Конституционном Суде Украины», - сказал В.ШАПОВАЛ.

Верховная Рада 4 августа перед голосованием по кандидатуре премьер-министра приняла Закон Украины “О внесении изменения в раздел IV заключительные и переходные положения Закона Украины “О Конституционном Суде Украины”, которым отменено право КС проводить ревизию внесенных в декабре 2004 года изменений в Конституцию Украины.

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО в этот же день подписал принятый закон.