Яценюк знает проблемы незрячих на примере своей семьи

Сегодня в городе Евпатория председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК вместе с председателем Совета Национального банка Украины Петром ПОРОШЕНКО передали администрации санатория Украинского общества слепых (УТОС) автобус, приобретенный за собственные средства.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Верховной Рады Украины, в церемонии передачи автобуса приняли участие народные депутаты Украины, руководство УТОСа и местной власти.

Обращаясь к отдыхающим в санатории и его администрации, А.ЯЦЕНЮК отметил, что проблемы незрячих он знает на примере своей семьи – его тесть уже более 10 лет является незрячим и успешно преподает философию в Киевском политехническом институте.

Как подчеркнул А.ЯЦЕНЮК, «публичность этой акции связана только с одним – я хочу призвать всех других и бизнесменов, и политиков быть добрыми не только для себя и своей семьи».

«Если ты пошел в политику, то должен думать не только о себе и своем окружении, и не только думать, но и делать серьезные вещи для того, чтобы люди, общество, те, у кого много проблем, почувствовали, что мы что-то делаем», - отметил председатель ВР.

Он сказал, что передача автобуса является одной из первых акций фонда «Open Ukraine» и напомнил, что первой акцией было создание выставки озвученных фотографий для незрячих, представленной несколько месяцев назад. По словам А.ЯЦЕНЮКА, «после этого пошел процесс, когда наш фонд стал делать что-то не только для всех людей, но и забытых, которыми являются незрячие». «Должен сказать, к большому сожалению, проблемы этих людей немногих интересуют. Так происходит еще со времен Советского Союза», - отметил А.ЯЦЕНЮК.

Во время церемонии он выразил благодарность активистам Львовского УТОСа, которые обратились в фонд с предложением принять участие в решении проблем незрячих.

А.ЯЦЕНЮК также поблагодарил П.ПОРОШЕНКО за то, что он первым откликнулся на призыв помочь и предоставил возможность приобрести автобус «Богдан», который сегодня был передан евпаторийскому санаторию Украинского общества слепых.