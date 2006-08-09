Израиль критикует решение Ющенко

Депутаты от израильской правящей партии "Кадима" выступили с критикой решения Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО о предоставлении гуманитарной помощи Ливана.

По мнению отдельных народных избранников, в Киеве могли бы позаботиться и о гуманитарном содействии пострадавшим в Израиле, сообщает “Немецкая волна”.

Решение о выделении гуманитарной помощи утверждено правительством и Президентом Украины. Однако, пока неизвестно, о каких направлениях и объемах помощи идет речь. Комментируя инициативу украинского руководства, глава парламентского комитета по развитию отношений между Израилем и Украиной Михаил НУДЕЛЬМАН, выразил сожаление по поводу “однобокости” такого решения, и призвал Украину принять на реабилитацию израильских детей, получивших травмы в результате ракетных обстрелов “Хезболлы”. "Если Президент Украины выразил желание оказать гуманитарную помощь Ливану, я бы хотел, чтобы такая помощь была сбалансированной. Ведь и наши дети тоже страдают. Мы не требуем гуманитарной помощи, но Украина, вспомнив как активно мы помогали детям Чернобыля, могла бы, как жест, пригласить в гости и наших детей”.

По словам депутата, в дни летних каникул было бы логичным, если бы Киев сделал приглашение группе детей из Израиля отдохнуть в Артеке. Такой шаг, по мнению М.НУДЕЛЬМАНА, непременно способствовал бы укреплению взаимодоверия и двусторонних связей.

Как сообщал УНИАН, 3 августа Президент Украины подписал Указ “Об оказании гуманитарной помощи Ливанской Республике”.

Как отмечается в указе, «в связи с ситуацией, сложившейся в Ливанской Республике вследствие военных действий, начатых 12 июля 2006 года, которые привели к человеческим жертвам и значительным разрушениям, и в соответствии со статьей 10 Закона Украины «О гуманитарной помощи»», Президент постановил оказать гуманитарную помощь Ливанской Республике.

Кабинету Министров Украины поручено обеспечить оказание гуманитарной помощи Ливанской Республике.

По оценкам Организации Объединенных Наций, чтобы предотвратить гуманитарную катастрофу в Ливане, надо по меньшей мере 100 млн. долларов.

4 августа МИД заявил, что Украина присоединяется к призывам международного сообщества немедленно прекратить военные действия в Ливане.