Майор, который застрелил солдата, был элементарно пьян

Стали известны результаты анализов крови и мочи дежурного по в/ч А-0312 майора М. Винникова, который 6 августа выстрелил в затылок из табельного пистолета рядовому Р. Пащенко. Во время несения службы офицер был в нетрезвом состоянии, сделали заключение в Полтавском областном наркологическом диспансере, где и проводили анализы.

Об этом сегодня «Обкому» сообщил военный прокурор Полтавского гарнизона подполковник юстиции Владимир Калусенко. История с анализами вызвала в Полтаве большой резонанс. Вчера, во время похорон солдата, его родные и близкие высказывали недоумение тем, что в течение почти трех суток врачи не давали ответа на вопрос: был ли пьяным офицер? Зародилось подозрение, что следствие намеренно затягивают, чтобы выгородить дежурного по части. Подполковник В. Калусенко объяснил, что тоже интересовался этим вопросом. В наркодиспансере объяснили, что задержка произошла из-за того, что анализы делали в выходные дни.

Сегодня военный суд будет решать вопрос о дальнейшем содержании майора под стражей. Прокуратура настаивает на продолжении его ареста.