Тарасюк объяснил, что имел в виду Янукович

Вопрос цены на газ будет в повестке дня визита премьер-министра Украины Виктора ЯНУКОВИЧА в Москву. Такое мнение выразил министр иностранных дел Борис ТАРАСЮК в эфире телеканала "1+1".

"Я думаю, что этот вопрос будет в повестке дня, как и другие экономические вопросы", - сказал он.

Министр также отметил, что этот визит будет проходить в рамках подготовки встречи президентов России и Украины.

На вопрос о расхождениях позиций премьера и Министерства иностранных дел по поводу вступления Украины в ВТО Б.ТАРАСЮК попросил "не спешить делать выводы".

"Я не заметил изменений в позиции в словах премьера. К тому же есть согласие всех сил, подписавших Универсал, об обретении членства в ВТО в 2006 году. Оно также содержится в соглашении о коалиции. Премьер лишь предположил распространение срока на 2007, но это не значит, что так и будет", - цитирует Б.ТАРАСЮКА “Украинская правда”. (Сегодня В.ЯНУКОВИЧ сказал, что вопрос вступления Украины в ВТО «нужно решать в 2007 году, если не успеем в этом году». - УНИАН).

Министр также напомнил, что до сих пор остаются не принятыми изменения законодательства, касающиеся экспорта сельскохозяйственных товаров, металлолома, приведения к нормам ВТО законодательства Украины относительно телевидения.

На вопрос, означает ли вчерашнее заявление премьера, что вступление в НАТО должно согласовываться премьером, Президентом и Верховной Радой, отказ В.ЯНУКОВИЧА от проведения референдума, Б.ТАРАСЮК ответил: "Премьер имел в виду, что такие вопросы не могут решаться без согласия Президента и ВР".

Министр также напомнил, что референдум по НАТО – это не обязательное, а лишь консультативное мероприятие, но все же не исключил его проведения.

Он также заявил, что не видит гипотетической ситуации, когда бы его взгляды на внешнюю политику разошлись со взглядами премьера. При этом он снова сослался на Универсал и напомнил, что вопрос внешней политики по-прежнему остается в ведении Президента.