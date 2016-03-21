Все кандидаты в президенты США враждебны к Ирану - аятолла Али Хаменеи

"Кандидаты на американское президентство успешно демонизировали Иран в своих речах, а это признак враждебности", - передает слова Хаменеи Deutsche Welle со ссылкой на Reuters.

Он также отметил, что "крупные корпорации, крупные институты и крупные банки не решаются иметь дела с Ираном" из-за позиции Вашингтона.

Выступление Хаменеи было посвящено персидскому Новому году, с которым администрация американского президента Барака Обамы официально поздравила Иран. "Одной рукой они присылают нам новогоднее поздравление, а другой - сохраняют экономические санкции", - отметил аятолла.

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При этом лидер страны еще раз подчеркнул важность ядерного соглашения, подписанного в прошлом году, поскольку она позволяет Ирану воссоединиться с глобальной экономикой.